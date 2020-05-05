وفاة القاريء محمد محمود الطبلاوي عن عمر يناهز الـ84 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلن الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر، قبل قليل، بمنزله عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.
وقال حشاد في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن الشيخ محمد محمود الطبلاوي كان يعاني من المرض منذ فترة طويلة.
وأشار نائب نقيب القراء، إلى أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين، بعد قليل، ويقتصر الأمر على أسرته فقط، ولن يُقام عزاء، بسبب الظروف الحالية.
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