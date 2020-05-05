الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى أوزبكستان لدعمها في مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإمارات - (أ ش أ)

أرسلت دولة الإمارات، اليوم طائرة، مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوزبكستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سعيد مطر القمزي سفير دولة الإمارات لدى أوزبكستان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "يسر دولة الإمارات أن تسلم اليوم الشحنة الثانية من الإمدادات الطبية لمساعدة أصدقائنا في أوزبكستان في تعزيز جهودهم لمكافحة كورونا".

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وأضاف إن دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل بشكل دؤوب لوضع حد لهذا الوباء.

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت في 28 مارس الماضي طائرة مساعدات احتوت على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوزبكستان، واستفاد منها حوالي 8000 من العاملين في القطاع الطبي.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 442 طنًا من المساعدات لأكثر من 39 دولة، استفاد منها نحو 442 ألفا من المهنيين الطبيين.