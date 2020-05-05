أندونيسيا تعلن فقدان 1.72 مليون شخصٍ لوظائفهم أثناء جائحة "كورونا"

وكالات- قال دوني موناردو، رئيس قوة العمل الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)في أندونيسيا إن أكثر من 1.72 مليون شخص في أندونيسيا بينهم 375 ألف شخص في القطاع الرسمي، فقدوا وظائفهم منذ تفشي جائحة كورونا.

ونقل موناردو عن بيانات وزارة القوة العاملة الأندونيسية القول إن الرقم الإجمالي لمن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة يشمل 314833 شخصا في القطاع غير الرسمي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قوة العمل الأندونيسية تشير إلى تباطؤ وتيرة إنتشار الفيروس في الأقاليم التي تطبق إجراءات الإغلاق الجزئي في البلاد.

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ويقول صندوق النقد الدولي إن العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في أندونيسيا يحتاجون إلى "إتفاق جديد" لحمايتهم من تداعيات الجائحة.

وكان البنك المركزي الأندونيسي قد خفض في الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام من 4.6% إلى 2.3 في المائة، مشيرا إلى أن الاقتصاد قد يسجل إنكماشا بمعدل 0.4 في المائة خلال العام الحالي.