رغم احتواء كورونا.. استمرار حظر التجوال الليلي في الأردن

قال متحدث حكومي باسم الحكومة: إن الأردن سيواصل فرض حظر التجوال الليلي اليومي حتى بعد احتواء انتشار فيروس كورونا، والسماح للشركات بإعادة فتح أبوابهاوإتاحة المزيد من حرية التنقل.
وقال المتحدث أمجد العضايلة: "إن مجلس الوزراء الذي فرض حظرا للتجول في 21 مارس،بعد تفعيل قوانين الطوارئ التي منحت الحكومة صلاحيات واسعة، سيواصل فرض حالة العزل العام في عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف أن الأردن احتوى تفشي الفيروس لكن الخطر لا يزال قائما وإمكانية عودته قائمة وخطيرة.
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