قوات تركيا وروسيا تجريان الدورية المشتركة رقم 8 في إدلب السورية

قامت القوات التركية والروسية اليوم الثلاثاء، بالدورية المشتركة الثامنة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفقا لما قالت وزارة الدفاع التركية.
قالت الوزارة على حسابها على تويتر "فى إطار اتفاق القوات التركية الروسية، تم تنفيذ الدورية البرية المشتركة على الطريق الدولي حلب- اللاذقية (M4) في إدلب بمشاركة عناصر بريةوجوية".
تم تنفيذ هذه الدورية بعد مرور أربعة أيام على تنفيذ الدورية السابعة في 30 أبريل، حيث سرعت البلدان وتيرة أنشطة الدوريات.
يقع طريق M4 السريع على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية في تركيا، ويربط حلب باللاذقية فيسوريا.
في 5 مارس، وقعت تركيا وروسيا اتفاقية للحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت "لجميع الأنشطة العسكرية على خط التواصل في منطقة عدم التصعيد بإدلب" واقترحت إقامة ممر أمن بطول ستة كيلومترات، بعد مقتل حوالي 60 جنديا تركيا في زيادة التوترات بين الحكومة السورية والقوات التركية في المنطقة.
بدأت دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا في 15 مارس، على طريق M4 السريع، كجزء من الاتفاق.
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