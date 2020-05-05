ميركل: مكافحة كورونا سارت بشكل ممتاز ولكن الوضع ما زال هشاً

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن مكافحة جائحة كورونا سارت بشكل ممتاز خلال الأيام الماضية، مما يتيح إمكانية الحديث عن مزيد من التخفيفات.
إذا حدثت عدوى في منطقة ما فيجب اتخاذ تدابير محلية في هذه المنطقة حتى لا تتأثر كل أنحاء البلاد، مشيرة إلى أهمية هذا الموضوع على خلفية قرب إجراء تخفيفات بالنسبة للفنادق والمطاعم، لأن ذلك ستصاحبه معاودة الرحلات داخل ألمانيا وتزايد خطر الإصابة بعدوى جديدة.
وأضافت ميركل، أن الجدل حول الفتح اكتسب المزيد من الزخم الكبير، وأوضحت ميركل، أنه
كما شددت ميركل على أهمية تتبع المخالطات وتوفير عدد كاف من أَسِرِّة العناية المركزة، وأبدت تفهمها لحالة عدم الصبر فيما يتعلق بالتخفيفات، لا سيما فيما يتعلق بفتح المدارس والمطاعم والفنادق.
وأشارت ميركل إلى أن الموقف لا يزال هشاً.
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