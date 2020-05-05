أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الثلاثاء، أنّ 70% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها في إسبانيا في الأربع وعشرين ساعة الماضيةكانت ضمن الطاقم الطبي.
ومع انحسار الوباء أخيرا بعد أن بلغ ذروته منذ أكثر من شهر، بدأتإسبانيا التحرك لتخفيف إجراءات الإغلاق بعد أسابيع من انخفاض معدل الوفيات والإصابات الجديدة.
ومنذ تفشي الوباء، سجّلت إسبانيا أكثر من 250 ألف إصابة، بينهم أشخاص ثبت أنهم مصابون بالفيروس عبر اختبارات الأجسام المضادة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسبانيا: 70 % من إصابات كورونا الجديدة بالطاقم الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.