أسبانيا: 70 % من إصابات كورونا الجديدة بالطاقم الطبي

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الثلاثاء، أنّ 70% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها في إسبانيا في الأربع وعشرين ساعة الماضية

كانت ضمن الطاقم الطبي.

ومع انحسار الوباء أخيرا بعد أن بلغ ذروته منذ أكثر من شهر، بدأت

إسبانيا التحرك لتخفيف إجراءات الإغلاق بعد أسابيع من انخفاض معدل الوفيات والإصابات الجديدة.

ومنذ تفشي الوباء، سجّلت إسبانيا أكثر من 250 ألف إصابة، بينهم أشخاص ثبت أنهم مصابون بالفيروس عبر اختبارات الأجسام المضادة.