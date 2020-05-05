رسمياً.. أمريكا وبريطانيا تدشنان محادثات للوصول لاتفاقية للتجارة الحرة

أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا رسميا، اليوم الثلاثاء، جولة أولى من المفاوضات تهدف للوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة، وتعهدتا بالعمل بويترة سريعة للوصول إلىاتفاقية "تعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار".
وقال أكبر مسؤول تجاري في البلدين كليهما في بيان مشترك: إن المحادثات،التي ستجرى عن بعد، على مدار الأسبوعين القادمين سيشارك فيها مسؤولون أمريكيون وبريطانيون في حوالي 30 مجموعة تفاوض مختلفة.
وأضافا أن البلدين يتعهدان بتقديم بالموارد اللازمة للسير قدما في المفاوضات بوتيرة سريعة.
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