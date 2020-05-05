مالي تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفد- 19).
وأوضحت الوزارة- في بيان بثتهالإذاعة المالية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مالي وصل إلى 612 منذ أول ظهور له أواخر مارس الماضي.
وأشارت إلى شفاء 228 شخصا، ووفاة 32، في حين يتابع الباقون علاجهم في المشافي المالية.
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