نيويورك تسجل 230 وفاة بكورونا في يوم



سجلت ولاية نيويورك الأميركية، اليوم الثلاثاء، 230 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، السبت الماضي، إنه يعارض مطالب "سابقة لأوانها" بإعادة فتح الولاية، مشيرًا إلى أنه يعلم بأن

الناس يعانون في غياب الوظائف لكنه شدد على ضرورة فهم فيروس كورونا بشكل أكبر.

ومع تحرك حكام نصف الولايات الأمريكية تقريبًا، لإعادة فتح النشاط الاقتصادي بشكل جزئي قال

كومو، إنه بحاجة إلى معلومات أكثر عن تأثير الجائحة على نيويورك، أشد الولايات تضررًا بالوباء، قبل أن يخفف القيود، مؤكدًا "عندما تكون في موقف لا تعتاده فإن هذا لا يعني أن تتقدم بشكل أعمى".

وتقود جورجيا وتكساس إعادة فتح الأنشطة التجارية التي أغلقت بسبب الجائحة وتبدآن إعادة الفتح جزئيًا.

