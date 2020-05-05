رئيس الأركان الجزائري يشهد تدريبات بالذخيرة الحية

شهد اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، اليوم الثلاثاء، تدريبات تكتيكية بالذخيرة الحية بولاية تندوف (جنوب غرب) تحت عنوان الوفاء بالعهد.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إن هذه التدريبات تأتي في إطار تقييم المرحلة الثانية من برنامج التحضير القتالي لسنة 2019- 2020.
وأضاف البيان أن اللواء شنقريحة استمع إلى عرض تضمن فكرة التدريب وأهدافه ومراحل تنفيذه، ليتابع بعدها مجريات التدريب الذي قامت بتنفيذه وحدات القطاع العملياتي جنوب تندوف.
وقال البيان إن كافة الأعمال القتالية اتسمتباحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة".
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