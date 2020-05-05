كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "أردوغان" يُخرب الأراضي الليبية والسورية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصعيد عسكري جديد في شمال سوريا، فخلال اجتماع لمجلس الوزراء أكد على استعداده لتصعيد جديد ضد الأكراد السوريين بحجة "حماية أمن واستقرار تركيا"، معرباً عن تصميمه مواصلة دعم حكومة الوفاق في ليبيا.

وتؤكد تصريحات "أردوغان" على ما كشفه جهاز الرصد والمتابعة بالجيش الليبي، الذي كشف عن إرسال تركيا بواخر محملة بآلاف المرتزقة قادمة إلى السواحل الليبية لدعم ميليشيات الوفاق، كما تم نقل معدات عسكرية وأسلحة نوعية تركية؛ تمهيدا لتنفيذ هجوم عسكري على ترهونة المعقل الرئيسي للجيش الوطني الليبي، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".

هذا وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية عسكرياً بشكل علني ورسمي بإرسال العتاد والمسلحين السوريين والضباط والمستشارين الأتراك؛ لتقديم الدعم تحت غطاء اتفاق للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، رغم أن اتفاق برلين الذي دعا تركيا صراحة للتوقف عن دعم أي أطراف داخلية في ليبيا أو التدخل في شؤون البلاد، لكن لم تلتزم تركيا بتعهداتها سواء في سوريا أو ليبيا.