كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لمكافحة كورونا.. الإمارات ترسل شحنة مساعدات ثانية إلى أوزبكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بعثت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات ثانية إلى أوزبكستان تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية، لدعمها في الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد من هذه المساعدات 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال سفير الإمارات لدى أوزبكستان سعيد مطر القمزي: إن "بلاده تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل بشكل دؤوب لوضع حد لهذا الوباء"، مضيفاً "ويسر دولة الإمارات أن تسلم اليوم الشحنة الثانية من الإمدادات الطبية لمساعدة أصدقائنا في أوزبكستان في تعزيز جهودهم لمكافحة كورونا".
وكانت الإمارات قد أرسلت في 28 مارس الماضي طائرة مساعدات احتوت على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوزبكستان، واستفاد منها حوالي 8000 من العاملين في القطاع الطبي.
وقدمت الإمارات أكثر من 442 طنًا من المساعدات لأكثر من 39 دولة، استفاد منها نحو 442 ألفا من المهنيين الطبيين.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.