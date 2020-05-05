كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لمكافحة كورونا.. الإمارات ترسل شحنة مساعدات ثانية إلى أوزبكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعثت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات ثانية إلى أوزبكستان تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية، لدعمها في الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد من هذه المساعدات 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى أوزبكستان سعيد مطر القمزي: إن "بلاده تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل بشكل دؤوب لوضع حد لهذا الوباء"، مضيفاً "ويسر دولة الإمارات أن تسلم اليوم الشحنة الثانية من الإمدادات الطبية لمساعدة أصدقائنا في أوزبكستان في تعزيز جهودهم لمكافحة كورونا".

وكانت الإمارات قد أرسلت في 28 مارس الماضي طائرة مساعدات احتوت على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوزبكستان، واستفاد منها حوالي 8000 من العاملين في القطاع الطبي.

وقدمت الإمارات أكثر من 442 طنًا من المساعدات لأكثر من 39 دولة، استفاد منها نحو 442 ألفا من المهنيين الطبيين.

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