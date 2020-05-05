عاجل.. 185 حالة شفاء من كورونا في 24 ساعة ترفع حصيلة المتعافين إلى 1838

قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، إنه تم تسجيل 185 حالة شفاء جديدة من كورونا في المغرب، خلال الـ24 ساعة الماضة، ليصبح إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، 1838 حالة شفاء.

وأوضح المتحدث، في الندوة الصحافية اليومية، أن نسبة التعافي تستمر في الارتفاع، وبلغت اليوم 35.2 بالمائة.

وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصبح إجمالي الوفيات هو 181 حالة وفاة، مع تسجيل نسبة الفتك تصل إلى 3.5 بالمائة.

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وأعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 166 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 5219 حالة.

يذكر أنه، خلال الأسبوع الماضي، سجلت وزارة الصحة انخفاض مؤشر سرعة انتقال فيروس كورونا في وسط السكان، حيث بدأ يقترب من عتبة 1، وهو الرقم الذي يجب أن يستقر عليه لمدة أسبوعين، لانطلاق إجراءات رفع الحجر الصحي.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.