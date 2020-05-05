عاجل .. 166 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة.. الحصيلة ترتفع إلى 5219

أعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 166 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 5219 حالة.

وتم استبعاد 4102 حالة، ليصل مجموع الحالات المستبعدة 44351 حالة، منذ ظهور لوباء بالمغرب.

وحسب اليوبي، فقد سجلت الحالات الجديدة، أساسا في جهتي، الرباط سلا القنيطرة، وجهة الدار البيضاء سطات، وبدرجة أقل بجهتي مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.