متابعة الفرنسي داهس الغنم وإحالته على سجن بنسليمان.. اعترف بتهديده بقتل الطفل

قررت المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان، اليوم الثلاثاء، متابعة المقيم الفرنسي، الذي دهس قطيع غنم، كان يرعاها طفل، في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي في مدينة بنسليمان.

ووجهت النيابة العامة إليه تهما تتعلق بالتهديد بالقتل، وقتل حيوان أليف.

وقال منتصر بوعبيد، عضو هيأة الدفاع الضحية، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن المتهم اعترف بتهديده بقتل الطفل، ودهس قطيع الغنم.

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وكانت النيابة العامة في بنسليمان، أمرت أول أمس الأحد، بإيداع فرنسي تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق قضائي معه بشأن واقعة دهسه لغنم أسرة فقيرة.

وظهر في بداية الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، الطفل صاحب الغنم، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، التي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، قبل أن تدخل في غفلة منه إلى أرض مقيم فرنسي في المنطقة.

وأدى سلوك الوحشي المواطن الفرنسي إلى مقتل كل الأغنام، إذ ظهرت جثتاً هامدة على الطريق، في مشهد قاس.