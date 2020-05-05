أمكراز يلوح باستثناء عمال الصناعات الغذائية من تعويضات كورونا: يجب أن تشتغل بعض القطاعات ليجلس المغاربة في بيوتهم

دعا وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة استمرار نشاط الصناعات المرتبطة بالأغذية، في ظل جائحة كورونا.

وأثار مستشارون، في جلسة اليوم في مجلس المستشارين، قضية تعويض العمال الزراعيين في ظل جائحة كورونا، من صندوق تدبير الجائحة، إذ أكد وزير الشغل والادماج المهني أن هذا الصنف من العمال، سيستفيد من التعويضات على غرار باقي العمال، إما ضمن العمال المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو مع الفئة غير المستجلة فيه.

وفي السياق ذاته، لوح أمكراز باستثناء عمال الصناعات الغذائية من التعويضات مستقبلا، حيث قال إنه سيتم تحديد لوائح القطاعات غير المعنية بالاستفادة من التعويضات على الجائحة، لكي تستأنف عملها، وأضاف: “يجب أن تشتغل بعض القطاعات ليجلس المغاربة في بيوتهم”.

وأكد أمكراز أن مراقبة تدابير السلامة داخل الوحدات الصناعية، التي استأنفت نشاطها، تتم بصرامة، حيث تم تشكل لجان مختلطة تزور الوحدات الصناعية، ولها صلاحيات اتخاذ قرارات آنية، وتم بالفعل اتخاذ قرارات صارمة في حق وحدات لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الشغيلة.