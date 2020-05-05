في ظل حالة الطوارئ.. 4 قتلى و490 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 490 آخرون بجروح، إصابات 18 منهم بليغة، في 393 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 أبريل الماضي إلى 03 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به.

وتتعلق الأسباب أيضا بعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 4294 مخالفة، وإنجاز 1765 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 2529 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 512 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 972 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 755 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 38 مركبة.