“خصوصا لاعبي كرة القدم”.. الفنانة دعاء اليحياوي تلصق تهمة التحرش بمشاهير

قالت الفنانة دعاء اليحياوي إنها تعرضت للتحرش من مشاهير في المغرب، خصوصا من لاعبي كرة القدم.
وادعت اليحياوي، قبل أيام، في بث مباشر رفقة جواد بينكو، أنها تتعرض للتحرش من طرف مشاهير من التمثيل، والغناء، ثم أشارت أنه الأمر يحدث كثيرا من طرف لاعبي كرة القدم.
وقالت اليحياوي: “تعرضت للتحرش من ممثلين، ومغنيين، وكوميديين، ومشاهير مواقع التواصل”، موضحة أن طريقة كلامهم معاها توحي بذلك.
وأردفت اليحياوي بالقول، وهي تسخر ضاحكة: “خصوصا لاعبي كرة القدم”.
وأصبحت اليحياوي، في فترة الحجر كثيرة الظهور للجمهور، من خلال اتصالات مباشرة أمام الجمهور مع جواد قنانة، المختص في مجال التزيين، وتصفيف الشعر.
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