حورة: فرض الإغلاق على حارتين للحد من تفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، عن فرض الإغلاق التام على حارتين ببلدة حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، في أعقاب ازدياد الإصابات.

وعلم أن الحارتين اللتين أعلن عنهما كمنطقتين مغلقتين هما رقم 9 (القواعين) و10، وذلك لغاية يوم الأحد المقبل.

وشهدت بلدة حورة ارتفاعا مقلقا بحالات الكورونا في غضون بضعة أيام، وقد وصل عدد الحالات إلى 123 حتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، الثلاثاء.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها فرض الإغلاق على بلدة عربية، إذ سبق حورة كل من بلدتي البعنة ودير الأسد لمدة 7 أيام.

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ويأتي الإغلاق الجديد في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى تخفيف التقييدات المفروضة، منها العودة إلى الصفوف الدنيا في المدارس الابتدائية وفتح الأسواق والمراكز التجارية، بشروط مقيدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن "ما حدث في بلدة حورة هو أمر مقلق وفي غاية الخطورة، حيث ارتفع عدد مرضى كورونا من صفر إلى 29 (حينها) بأقل من يوم واحد".

هذا، وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع الذي طرأ على عدد الإصابات جاء في أعقاب حضور مصاب بكورونا حفل زفاف شهد حضورا كبيرا.