شحنة مساعدات إماراتية ثانية إلى أوزبكستان لمواجهة كورونا

الثلاثاء 5 مايو 2020

أرسلت الإمارات، الثلاثاء، طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوزبكستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وسيستفيد من هذه المساعدات 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سعيد مطر القمزي سفير الإمارات لدى أوزبكستان إن بلاده تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل بشكل دؤوب لوضع حد لهذا الوباء.

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وأضاف: "يسر دولة الإمارات أن تسلم اليوم الشحنة الثانية من الإمدادات الطبية لمساعدة أصدقائنا في أوزبكستان في تعزيز جهودهم لمكافحة (كوفيد-19)".

وكانت الإمارات قد أرسلت في 28 مارس/آذار الماضي طائرة مساعدات احتوت على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوزبكستان، واستفاد منها نحو 8000 من العاملين في القطاع الطبي.

وقدمت الإمارات أكثر من 442 طنا من المساعدات لأكثر من 39 دولة، استفاد منها نحو 442 ألفا من المهنيين الطبيين.