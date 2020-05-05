الجامعة العربية تحذر من استغلال إسرئيل الانشغال العالمي بكورونا لتنفيذ مخططها الاستيطاني

الثلاثاء 5 مايو 2020

أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مشروع إستيطاني جديد في البلدة القديمة في مدينة الخليل ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاصة وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمي وتدنيسه ومواصلة تهويده.



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وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما.

وحذر أبو علي، من مخططات سلطات الاحتلال المتسارعة وانتهاكاتها المتصاعدة في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بتكثيف التهويد، والاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في ظل إنشغال العالم في مواجهة وباء الكورونا، ومن تبعات قرار وزير جيش الاحتلال بشأن الحرم الإبراهيمي ومصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية المحاذية له، والذي ينتهك خلاله بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعدّ الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.

وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة إلى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام.