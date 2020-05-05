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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق عملية "ضخمة" لإعادة مواطنيها العالقين حول العالم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 5 مايو 2020
أعلنت الحكومة الهندية أنها أطلقت عملية "ضخمة" حشدت من أجلها طائرات الركاب والسفن التابعة لسلاح البحرية لإعادة مئات الآلاف من مواطنيها العالقين في الخارج، بما في ذلك دول الخليج، جرّاء القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحظرت الهند جميع الرحلات الدولية القادمة إلى البلاد منذ أواخر مارس بينما فرضت إجراءات إغلاق تعد بين الأكثر صرامة لمواجهة كورونا المستجد، ما ترك أعدادا كبيرة من العمّال والطلاب عالقين.
وسيكون على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم تحمّل تكاليف الرحلة، وفق البيان الذي لم يقدّم تفاصيل. وسيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصولهم.
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