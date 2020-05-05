شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. اقرار إجراءات اضافية لمواجهة كورونا في مديريات وادي حضرموت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 5 مايو 2020 أقر اجتماع بسيئون برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، إجراءات إضافية لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، وقائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام الامن بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني، وأعضاء اللجنة الطبية، آخر المستجدات فيما يتعلق بجائحة كورونا والاستعدادات المطلوبة لمواجهتها. Advertisements فيما اوضح مدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي، الإجراءات المتخذة لرفد المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والاهلية ومراكز العزل العلاجي، بالمعدات والأجهزة والوسائل والمستلزمات الصحية المطلوبة. ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مستشفى ميداني بميناء الوديعة البري إلى جانب المحجر الصحي، مستعرضا أوجه الدعم المقدمة من منظمة الصحة العالمية. وأقر الاجتماع إنشاء مركز فحص طبي في المدخل الغربي الشمالي لوادي حضرموت في منطقة قعوضة وإعادة تفعيل عمل مركز الفحص في مديرية رماه بإتجاه الشرق من الوادي.

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