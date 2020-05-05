شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": النباتات الأفريقية علاجات محتملة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت المنظمة في أفريقيا -التي تتخذ من العاصمة الكونغولية برازافيل مقرًا لها في تقرير - أنها تدرك أن الطب التقليدي والتكميلي والبديل له العديد من الفوائد، وأن أفريقيا لها تاريخ طويل في الطب التقليدي والممارسين الذين يلعبون دورًا مهمًا في توفير الرعاية للسكان.
وأشارت إلى أن النباتات الطبية مثل " مادة الأرتيميسينين " تعدّ علاجات محتملة لكوفيد-19 ويجب اختبارها للتأكد من فعاليتها وآثارها الجانبية الضارة، وأنه مع استمرار الجهود لإيجاد علاج كوفيد - 19 يجب توخي الحذر من التضليل -خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي- حول فعالية بعض العلاجات.
وأوضحن المنظمة في تقريرها أنها ترحب بكل فرصة للتعاون مع البلدان والباحثين لتطوير علاجات جديدة وتشجع مثل هذا التعاون من أجل تطوير علاجات فعالة وآمنة لأفريقيا والعالم.
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