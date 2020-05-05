شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة فى شوارع باريس للحفاظ على "التباعد الاجتماعي" والان نبدء بالتفاصيل

كشفت آن هيدالجو عمدة باريس اليوم الثلاثاء عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها فى شوارع العاصمة الفرنسية من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي بعد انتهاء فترة الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في فرنسا الأسبوع المقبل .

قالت هيدالجو ن : سكان باريس سيحظون بمسارات جديدة للدراجات وشوارع مخصصة للمشاة للمساعدة ، ووأوضحت في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" أنه يمكن أيضا حجز الشوارع للمقاهي والمطاعم للسماح لها بتقديم الأطعمة والمشروبات للعملاء بأمان بمجرد إعادة فتحها لاحقا.

وأضافت هيدالجو التي تسعى لجعل العاصمة الفرنسية أكثر ملاءمة لراكبي الدراجات والمشاة أن "السماح للمركبات بغزو باريس أمر غير وارد".

وسيتم تخصيص مسارات مؤقتة للدراجات فوق طرق خطوط المترو الثلاثة الأكثر ازدحاما بالمدينة، وسيتم تخصيص بضعة وثلاثين شارعا للمشاة لتجنب الازدحام، خاصة حول المدارس.

وكانت هناك مخاوف على نطاق واسع بشأن كيفية تماشي نظام النقل العام المزدحم في باريس مع العودة واسعة النطاق إلى العمل في 11 مايو.