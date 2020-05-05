وأضافت أنه "تم فحص (٥٨٩٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١١٣٤٨٤)".
وأشارت الوزارة، إلى أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٨٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٥
بغداد/ الكرخ: ١٣
مدينة الطب: ١٦
النجف الأشرف: ٢
كربلاء: ١٣
كركوك: ١٢
البصرة: ١٩
ميسان: ١
المثنى: ٣
اربيل: ١
وأوضحت أن "الوفيات بلغت أربع حالات موزعة كالتالي:
حالتان في مدينة الطب
حالة واحدة في بغداد/الرصافة
حالة واحدة في البصرة
وأكدت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ٢٧ حالة، وكما يلي:
بغداد / الرصافة: ٥
مدينة الطب: ١
النجف الأشرف: ٢
السليمانية: ٧
اربيل: ٤
البصرة : ٣
كربلاء: ١
بابل: ٤
ولفتت إلى أن "مجموع الإصابات بلغت ٢٤٣١، ومجموع الوفيات ١٠٢، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغت ١٥٧١"، مبينة أن "عدد الراقدين الكلي بلغ ٧٥٨".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 85 اصابة وشفاء 27 مصاباً من كورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.