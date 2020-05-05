إصابات كورونا في آسيا تصل إلى ربع مليون حالة

أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد حالات الإصابة بكورونا في آسيا وصل إلى ربع مليون إنسان، اليوم الثلاثاء، متأثرا بتفشي المرض في سنغافورة وباكستان والهند.
وزاد عدد المصابين بـ"كوفيد 19" بالرغم من تمكن الصين وكوريا الجنوبية واليابان الحد من انتشاره بشكل كبير.
ووصول عدد الحالات إلى 250650 حالة يعني أن آسيا تمثل الآن 7 في المئة فقط من العدد العالمي، مقارنة بنسبة 40 في المئة لأوروبا و34 في المئة لأمريكا الشمالية.
وتباطأت وتيرة الوفيات في آسيا بشكل ملحوظ في معظم البلدان حيث يقترب العدد الآن من 10000 في المنطقة إجمالا، وهو ما يمثل 4 في المئة فقط من الوفيات العالمية. وتمثل أوروبا 57 في المئة وأمريكا الشمالية 29 المئة.
ووصول عدد الحالات إلى 250650 حالة يعني أن آسيا تمثل الآن 7 في المئة فقط من العدد العالمي، مقارنة بنسبة 40 في المئة لأوروبا و34 في المئة لأمريكا الشمالية.
وتباطأت وتيرة الوفيات في آسيا بشكل ملحوظ في معظم البلدان حيث يقترب العدد الآن من 10000 في المنطقة إجمالا، وهو ما يمثل 4 في المئة فقط من الوفيات العالمية. وتمثل أوروبا 57 في المئة وأمريكا الشمالية 29 المئة.
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