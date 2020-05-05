محافظ كربلاء يعلن إيقاف العمل بنظام الزوجي والفردي بالمحافظة

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء، عن إيقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في المحافظة.
وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر ايقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في كربلاء والتأكيد على تطبيق اجراءات الصحة والسلامة نهارا والحظر التام ليلا".
وأعلنت مديرية المرور العامة، امس الاثنين، عن العمل بنظام الزوجي والفردي لمرور المركبات بدءاً من اليوم، مؤكدة شمول الجميع بدون استثناء.
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