نجم الكرة الأسترالية كاهيل يشارك في بث مباشر للجيل المبهر على إنستغرام

وفي جلسة البث المباشر على حساب البرنامج @GA4Good على إنستغرام؛ سيقدم كاهيل، الذي شارك في أربع نسخ من بطولة كأس العالم FIFA™، للمتابعين نصائح أساسية حول الحفاظ على اللياقة البدنية والصحية، كما يناقش مشاركته في أنشطة كرة القدم من أجل التنمية تحت مظلة الجيل المبهر، ودوره كسفير للجنة العليا.وبعد مسيرة حافلة في عالم كرة القدم امتدت لواحد وعشرين عاماً؛ أطلق كاهيل عدداً من الأنشطة والمبادرات المجتمعية لدعم الأطفال تشمل "عيادات تيم كاهيل للتدريب"، و "أكاديمية نجوم تيم كاهيل"، و "برنامج المدارس"، والتي نجح من خلالها في توفير تدريب مجاني في كرة القدم لأكثر من 10 آلاف طفل.

وحول مشاركة الهداف التاريخي للمنتخب الأسترالي في جلسات البث المباشر، قال ناصر الخوري، مدير إدارة البرامج في الجيل المبهر: "من المهم بالنسبة لنا أن نضمن استمرار البرنامج في التأثير إيجابياً على حياة الناس خلال هذه الفترة العصيبة، وهو ما يؤكد قدرتنا على توحيد جهودنا مع سفراء اللجنة العليا لتحقيق هذا الهدف، ومن بينهم النجم تيم كاهيل الذي تجمعنا به رؤية مشتركة تتمثل في الاستفادة من كرة القدم للحد من التأثير السلبي والضغوط الناتجة عن الأزمة الحالية. ويمكننا عبر كرة القدم نشر رسائل هادفة حول ضرورة تضافر الجهود ورفع المعنويات لمواجهة التحديات الراهنة".



وعقب الإعلان عن تعيين كاهيل سفيراً للجنة العليا في فبراير الماضي، شارك النجم الأسترالي في فعالية للجيل المبهر في قبة أسباير استهدفت تلاميذ المدارس المحلية في قطر، حيث وجّه نصائح ملهمة للأطفال، قبل أن يقرأ عليهم كتاباً من سلسلة كتبه للأطفال "تيمي الصغير".

ويهدف الجيل المبهر من خلال أنشطته التفاعلية المباشرة إلى مواصلة مساعيه الرامية إلى لتحقيق مهمته في التأثير الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات عبر الاستفادة من قوة تأثير كرة القدم في تعليم المهارات والقيم الحياتية المهمة للشباب والأطفال في قطر والمنطقة والعالم.

وأتاحت الجلسات التفاعلية المباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الفرصة للجيل المبهر للبقاء على تواصل وتفاعل مع شركائه والمستفيدين من أنشطته في ظل التطورات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وتعزيز القيم والمهارات الإيجابية التي يُروّج لها البرنامج مثل الإدماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، ومهارات القيادة، والتواصل الفعّال، والعمل الجماعي.

ويتضمّن جدول البث المباشر للجيل المبهر الأسبوع الجاري مزيداً من أنشطة التدريب للحفاظ على اللياقة البدنية يقدمها نخبة من مدربي البرنامج، إضافة إلى مقابلة مع النجم الهولندي نايجل دي يونج، لاعب نادي الشحانية القطري، وجلسة قراءة كتاب من مكتبة الأطفال "مكتبة" حول القرنقعوه، وهي مناسبة شعبية من التراث القطري الأصيل يحتفل بها الأطفال في ليلة النصف من شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن الجيل المبهر، برنامج الإرث الإنساني والاجتماعي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، نجح إلى الآن في التأثير إيجابياً في حياة نصف مليون مستفيد منذ إطلاقه في عام 2009، ويهدف للوصول إلى مليون مستفيد حول العالم بحلول العام 2022.

