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تركيا تسجل 59 وفاة و3520 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 1832 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129491.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3520

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 73285 شخصاً حتى الآن.

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