شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تسجل 59 وفاة و3520 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 1832 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129491.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3520.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 73285 شخصاً حتى الآن.

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