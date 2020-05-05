الأردن يقرر استمرار حظر التجول الليلى رغم "احتواء" انتشار فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 الخليج 365- متابعات قال متحدث حكومى باسم الحكومة إن الأردن سيواصل فرض حظر التجول الليلى اليومى حتى بعد احتواء انتشار فيروس كورونا والسماح للشركات بإعادة فتح أبوابها وإتاحة المزيد من حرية التنقل. Advertisements وقال المتحدث أمجد العضايلة إن مجلس الوزراء الذى فرض حظرا للتجول فى 21 مارس، بعد تفعيل قوانين الطوارئ التى منحت الحكومة صلاحيات واسعة سيواصل فرض حالة العزل العام فى عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف أن الأردن، احتوى تفشى الفيروس لكن الخطر لا يزال قائما وإمكانية عودته قائمة وخطيرة.

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