روسيا: 10102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

أعلن المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد 10102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 10581 حالة في اليوم السابق ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 155370 إصابة. كما أعلن المركز تسجيل 95 وفاة جديدة بالمرض ليصل الإجمالي إلى 1451. وقال نائب عمدة موسكو بيتر بيريوكوف، إنه يجري إقامة مستشفى طارئ يسع أربعة آلاف سرير على أرض مركز مَعارض. وأضاف "سننهي العمل في غضون نحو 20 يوماً". ويعمل حوالي ألفي شخص على مدار الساعة لإنهاء المشروع. وفي المجمل، يوجد في المدينة الآن 44 مستشفى مؤقتاً بسعة عشرة آلاف سرير.

