السودان يسجل 4 وفيات و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن السودان، الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ما يرفع إجمالي الإصابات بالسودان إلى 778 حالة.



وكشفت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 45 وفاة.

وأوضحت الوزارة السودانية أنه تم تسجيل 68 إصابة في ولاية الخرطوم، و8 في شمال كردفان، 3 في القضارف، وحالتين في سنار، مقابل حالة واحدة في الجزيرة.

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أما الوفيات فقد سجلت حالتا وفاة بولاية شمال كردفان، وحالة وفاة واحدة بالخرطوم، بينما سجلت ولاية الجزيرة وفاة واحدة.

أشار بيان الوزراة االسودانية إلى أن خريطة الإصابات موزعة على النحو التالي: 680 إصابة بولاية الخرطوم، و30 إصابات بولاية الجزيرة، 12 في ولاية القضارف، 5 إصابات بنهر النيل، 4 في غرب كردفان، 10 في سنار، فيما سجلت ولاية شمال كردفان 23 حالة، وحالتين في شرق دارفور، و5 في جنوب دارفور، و3 حالات في شمال دارفور.

أما ولاية النيل الأبيض ووسط دارفور والبحر الاحمر والشمالية فسجلت حالة إصابة واحدة لكل منها، ليصبح عدد الولايات المتأثرة 14 ولاية.

وكشفت الوزارة السودانية عن تماثل 9 حالات للشفاء، 8 منها بالخرطوم وواحدة بولاية وسط دارفور، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 70 حالة.