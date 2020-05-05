شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، إن إندونيسيا سجلت اليوم الثلاثاء، 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد إلى 12071. وأبلغ يوريانتو عن ثماني حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 872 بينما تعافى 2197. وأضاف أنه تم فحص أكثر من 88900 شخص.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.