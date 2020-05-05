بريطانيا تسجل أعلى وفيات بكورونا في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

كشفت بيانات نُشرت اليوم الثلاثاء، أن ما يربو على 32 ألف شخص توفوا في بريطانيا بسبب الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، ليسجل البلد أعلى حصيلة رسمية في أوروبا حتى الآن. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن 29648 وفاة حدثت في إنجلترا وويلز حتى 24 أبريل (نيسان)، وذُكر في شهادات الوفاة مرض كورونا. ومع إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بلغت الحصيلة الرسمية حتى الآن 32313 وفاة. وتتجاوز هذه الحصيلة مثيلتها في إيطاليا التي كانت الأكثر تضرراً في أوروبا، على الرغم من أن حصيلتها لا تشمل حالات الوفاة المشتبه بها بالفيروس.

