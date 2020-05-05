المغرب: ارتفاع وفيات كورونا إلى 180

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 180 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 100 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 5153 حالة. كما لفتت إلى شفاء 146 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 1799 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 42684 حالة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.





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