شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 6340 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، على التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع بواقع 63 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 6340. وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في إيران، إحدى أكثر الدول تضرراً بسبب المرض في الشرق الأوسط، بلغ 99970.





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