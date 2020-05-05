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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكومة السراج تختطف مسؤول مكافحة الفساد في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
أعلن ديوان المحاسبة الليبي، أمس الإثنين، اختطاف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد عناصر تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، في أحدث تحول في المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد. وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، أدى اختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبي، رضا قرقاب، إلى ظهور توترات عميقة في حكومة الوفاق التابعة لفايز السراج التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية. وديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة يعينها البرلمان الليبي في طرابلس، وتتولى مكافحة اختلاس الأموال في البلد الغني بالنفط.
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