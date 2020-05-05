الأردن يعلن الطوارئ القصوى لمواجهة المنخفض الجوي "الأعنف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

أعلن الأردن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي "الأعنف منذ فصل الشتاء الماضي"، بحسب ما وصفه وزير الإدارة المحلية الأردني وليد المصري، والمتوقع أن يبدأ تأثيره على المملكة اعتباراً من عصر اليوم الثلاثاء، تتخلله أمطاراً غزيرة غير مسبوقة وسيول وعواصف غبارية. وطالب المصري في تسجيل صوتي وجهه إلى رؤساء البلديات "بالاستعداد للمنخفض كونه أشد منخفض تشهده المملكة خلال فصل الشتاء المنصرم". وأعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ القصوى اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وعممت على البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة لأخذ الاحتياطات كافة، وفتح غرف عمليات والتأكد من جاهزية العبارات والمناهل وتفقد مجاري الأودية، وتأمين الآليات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية. ودعت الوزارة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومناطق تشكل السيول، ومتابعة النشرة الجوية والاتصال عند الضرورة بأرقام هواتف غرفة العمليات الرئيسة. كما أعلنت وزارة الأشغال العامة الأردنية حالة الطوارئ القصوى اعتباراً من اليوم، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع مختلف الظروف الجوية واستقبال ملاحظات المواطنين والتعامل معها من خلال فرقها الميدانية في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار الساعة. إلى ذلك دعت غرفة تجارة عمان القطاع التجاري إلى اتخاذ جميع الاستعدادات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم. وأكدت الغرفة في بيان صحافي، على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، خاصة تجار منطقة وسط البلد، والتعامل بجدية مع ما يصدر عن دائرة الأرصاد الجوية والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى من تحذيرات وإرشادات. وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية الأردنية الرسمية، تتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤدي إلى تساقط الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها الرعد والبرق وتساقط البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

