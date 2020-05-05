روبرت كوخ: موجة ثانية وثالثة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

يتوقع معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، أن تكون هناك موجات أخرى من جائحة كورونا المستجد. وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، اليوم الثلاثاء في برلين: "هذه جائحة. وفي الجائحة سيتسبب هذا الفيروس في مزيد من الإصابات حتى يُصاب ما يتراوح بين 60 و70% من السكان". وذكر فيلر أنه سيكون هناك "بيقين كبير" موجة ثانية من الجائحة، موضحاً أن غالبية العلماء يؤكدون ذلك، مشيراً إلى أن كثيراً منهم يتوقعون أيضاً موجة ثالثة. وتأتي هذه التصريحات رداً على سؤال من صحافي حول التطبيق المخطط استخدامه لتتبع سلاسل العدوى بفيروس كورونا المستجد. وقال فيلر إنه ستظل هناك حاجة إلى هذه الأداة باعتبارها واحدة ضمن أدوات متعددة في مراحل لاحقة. ولم يذكر فيلر متى سيُجرى إطلاق هذا التطبيق.

