أول طائرة إجلاء للطلبة الأردنيين تحط في عمّان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

حطت في مطار الملكة علياء الدولي في عمان عصر اليوم الثلاثاء أولى الطائرات "الملكية" التي تقل طلبة أردنيين يدرسون في الخارج، وتحمل على متنها 160 طالباً قادمين من مصر. وتعمل 30 حافلة حالياً على نقلهم من المطار، إلى مواقع الحجر الصحي في منطقة البحر الميت، تحت إشراف القوات المسلحة الأردنية. وسيقيم الطلبة العائدين، والذين يبلغ إجمالي عددهم 31 ألفاً وسيستمر نقلهم على عدة مراحل، مدة 17 يوماً في الفنادق لمن يرغب على حسابهم الخاص، أو في بيوت جاهزة "كرفانات" على حساب الحكومة مقابل أجور رمزية تشمل الوجبات الغذائية. وقال مدير الخدمات الطبية الملكية العميد عادل الوهادنة في تصريحات صحفية يوم امس، إن الخدمات الطبية الملكية وفرت 80 طبيباً وممرضاً، و18 عيادة موزعة على البيوت الجاهزة المتنقلة (الكرفانات) والفنادق لتقديم الخدمات العلاجية للطلبة المحجور عليهم مجاناً". وبحسب بيان لـ"الخدمات الطبية" فأن الطلبة سيقيمون في 10 فنادق من مختلف التصنيفات و 1000 كرفان". وخصصت السلطات الأردنية ضمن مطار الملكة علياء الدولي صالة استقبال تتسع إلى عدد يتراوح بين 300 و400 شخص، يخضع فيها الطالب لدى وصوله إلى فحص أولي، ويُسأل عن سيرته المرضية الكاملة، وفي حال معاناة المسافر من حرارة أو سعال فإنه يُعزل في غرفة، ويخضع لفحص الكشف عن الفيروس في غرفة ويرسل بعدها إلى المستشفى". وستعمل سلطات المطار على ختم جوازات السفر وتعقيمها في الصالة ذاتها وخارج صالات المطار، بعد أن يوزع على العائدين كمامات وقفازات.

