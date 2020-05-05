حزبا نتانياهو وغانتس يبحثان تعديل اتفاقهما لاعتبارات قانونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات سيجريها حزبا الليكود الذي يرأسه بنيامين نتانياهو، و"أزرق أبيض" بيني غانتس، لتعديل الاتفاق المبرم بينهما لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، خشية إبطال الاتفاق بين الجانبين من المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر في التماسات مقدمة ضد التفاهم بينهما. وقالت قناة "i24 news" الإسرائيلية، إنه "سيجري كل من حزبي الليكود وأزرق ابيض مناقشات مطولة لتوفير إيضاحات واجراء تعديلات على اتفاق الائتلاف الموقع بينهما، لتقديمه للمحكمة العليا التي ناقشت الاثنين دعاوى ضد الاتفاق الائتلافي". وأضافت، أن "النقاشات ستركز على عدد من الجوانب الهامة للاتفاق بينها، تجميد تعيينات في مناصب محورية لمدة ستة أشهر، ومكانة رئيس الحكومة البديل"، على اعتبار أن هذين القضيتين هما اللتين تم حسمهما من قبل الحزبين. وأشارت إلى أن التعديل سيشمل أيضا ما يعرف بـ"القانون النرويجي" في إسرائيل، وبموجبه يسمح لبعض الوزراء ونواب وزراء الحكومة المحتملة، الذين سيصل عددهم إلى 52 في النهاية بالاستقالة مؤقتا من عضوية الكنيست، بهدف إفساح المجال لدخول أعضاء كنيست جدد بدلا منهم. ولفتت إلى أن مشروع القانون يهدف للسماح لغانتس بإدخال أعضاء جدد من حزبه إلى الكنيست، وتجاوز أعضاء كتلة شركاءه السابقين في حزب "أزرق أبيض" الذي تفكك عقب التحالف مع نتانياهو. وتواصل المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في التماسات مقدمة ضد أحقية نتانياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، والتماسات أخرى لقانونية التحالف بين نتانياهو وغانتس لتشكيل حكومة الوحدة.

