نيجيريا: بوكو حرام يخسر أكثر من ألف عنصر منذ ظهور كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

قال الخبير في في الشأن الإفريقي ومدير وحدة الرصد الإفريقية بالأزهر الدكتور إيهاب شوقي، إن عناصر تنظيم بوكو حرام يحاولون استثمار جائحة كورونا الوبائي في الترويج للتنظيم بعد سلسلة الانكسارات والهزائم التي لحقت به منذ ظهور الوباء بغرب القارة الإفريقية. وأشار شوقي إلى أن التنظيم الموالي لداعش خسر ما يقرب من 1000 عنصر إجرامي خلال الحملات العسكرية الأخيرة التي قادها الجيش النيجيري رداً على عملية استهداف 98 عسكري. وأوضح شوقي، أن قائد بوكوحرام في غرب إفريقيا أبو بكر شيكاو ظهر مؤخراً في مقطع فيديو برسالة قصيرة لم تتجاوز الـ8 دقائق سخر خلالها من الوباء ومن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة، زاعماً أن الوباء لم يصب أي فرد في التنظيم فيما يعاني منه شعوب وحكام وقادة الدول الذين لا يدينون لهم، وأنه لا يقترب ممن يلحقون بهم في محاولة للتجنيد والتأثير على الشباب. وأضاف شوقي، أن حديث شيكاو خلا من ذكر قائد داعش وخليفة أبو بكر البغدادي في القيادة أبو بكر القرشي ليدلل على أن تلك الحركات والجماعات على خلاف القاعدة تهتم بارتكاب الجريمة دون تعظيم أو ذكر قادتها، مشدداً على أن بوكوحرام تحاول التحايل على عقول الشباب المسلم من خلال الترويج لمشهد أنهم يعيشون حياة طبيعية تجعل الوباء يصيب الآخرين دونهم. وأكد شوقي، أن بوكوحرام يشهد حالة من الانشقاقات رغم محاولات التكذيب وإظهار الوحدة والتكامل، لعل أبرزها انتحار نحو 44 عنصر مؤخراً، مرجحاً أن تكون هناك عمليات مقبلة استغلالاً لشهر الصيام وانتشار كورونا وانشغال الحكومات بالإجراءات الوقائية ومعالجة المصابين.

