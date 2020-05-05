إيران تبدأ الانسحاب من الأراضي السورية

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إيران بدأت انسحابها من الأراضي السورية.

وقال مسئولون أمنيون، في تصريحات لقناة الـ 12 الإسرائيلية، إن الهجمات الأخيرة في سوريا تسببت في خفض إيران لقواتها في سوريا، بالإضافة إلى تخفيض تهريب الأسلحة الإيرانية إلى البلاد.

أشارت القناة إلى تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي، حيث قال: "لن نسمح بإنشاء قاعدة إيرانية في سوريا".

Advertisements

ونوّهت إلى أنه وللمرة الأولى منذ سنوات تقوم طهران بتقليص عدد قواتها في سوريا، بل وتقوم بإخلاء قواعدها العسكرية من هناك.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مصادر أمنية لها قولها إن إيران تحولت من ثروة وكنز إلى عبء بالنسبة لسوريا، مضيفة أن إسرائيل ستواصل الضغط على إيران للخروج من سوريا.

وأضافت المصادر أنه تم في الوقت الحالي خلق واقع جديد بمقتضاه تدفع سوريا ثمنا باهظا ومتصاعدا نتيجة الوجود الإيراني على أراضيها، ولذلك فإن خروج إيران من سوريا بات يمثل مصلحة لسوريا نفسها.