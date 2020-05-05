دانت الأمانة العامة "لاتحاد المعلمين العرب" في بيان، قرار ألمانيا وضع "حزب الله" على قائمة الإرهاب، مشيراً الى انه "في هذه الأيام التاريخية والعالم يقف في مواجهة وباء كورونا، وإذ نتابع ببالغ الغضب ما اقترفته الحكومة الألمانية من هذا القرار إلاجرامي الجائر، فإننا وباسم المعلمين العرب كافة، نعلن إدانتنا الشديدة لهذا القرار المشين، ونعتبره إذعانا فاضحا من الحكومة الألمانية للادارة الصهيونية الإميركية، وامتدادا ذليلا للقرار البريطاني العدواني الآثم في العام الماضي، ومحاولة حمقاء للنيل من هذا الحزب المقاوم المستند إلى شرعيته الوطنية اللبنانية وحاضنته الشعبية وعمقه الجماهري العربي والإسلامي".
وشددت الأمانة على "الموقف الثابت والراسخ الذي لا نحيد عنه فنحن مع المقاومة فكرا ونهجا وممارسة، وحماة لجبهة التربية والتعليم، وستبقى هذه القرارات الآثمة، وساما على صدر الحزب، واعترافا من معسكر الأعداء بما ألحقه بهم من هزائم قاهرة ووجع دائم منه يألمون".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المعلمين العرب دان القرار الالماني: ستبقى هذه القرارات وساما على صدر حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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