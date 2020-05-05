المستشفى الحكومي في طرابلس: نتيجة سلبية لمشتبه باصابته في مخيم البداوي

أعلن مدير ​المستشفى الحكومي​ ب​طرابلس​ ناصر عدره، في بيان، ان "نتيجة فحص pcr للشاب السوري الذي يعيش في ​مخيم البداوي​ جاءت سلبية"، موضحاً ان "مستشفى ​الهلال الاحمر​ الفلسطيني" في المخيم، الذي استقبل حالة الشاب، هو مصاب بالتهاب في الرئتين، مما يعني احتمال الاصابة ب​كورونا​، وليس تأكيدها فهذه الحالة يمكن ان تكون انفلونزا لا كورونية".

ودعا عدره الى "تشديد اجراءات الحظر، حتى لو جاءت نتيجة الاصابة سلبية، بعد استرخاء الاجراءات التي اتخذت بداية على مداخل المخيم"، مؤكداً "ضرورة البقاء في اجراءات ​الوقاية​".