طراف: سيبقى الاتحاد الأوروبي أكبر مانح وداعم لنظام الرعاية الصحية في لبنان

أعلن سفير ​الاتحاد الاوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​، خلال زيارته مستودع أدوية ​الأمراض​ المزمنة الذي تديره جمعية الشبان ​المسيحية​ YMCA، أثناء عملية تسليم أدوية إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، أن "الاتحاد الاوروبي يمنح ​منظمة الصحة العالمية​ مبلغا قدره 15 مليون يورو دعما للنظام الصحي في لبنان، مع التركيز بشكل أساسي على توفير ​الأدوية​ الأساسية إلى المرضى خلال العامين المقبلين، وبفضل هذا الدعم، سيتمكن قرابة الـ 95,000 شخص من بين الأكثر حاجة من اللبنانيين ومن ​اللاجئين​ من تلقي أدوية الأمراض المزمنة مجانا وفي الوقت المحدد، وسيتمكن 350,000 ممن يترددون إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية الوطنية من الاستفادة من أدوية الأمراض الحادة".

ولفت طراف الى انه "رأينا كيف أن أزمة ​الصحة العامة​ غير المسبوقة هذه تواصل استنزاف أنظمة الرعاية الصحية في كل مكان، وفي لبنان، كما في أي مكان آخر، يعتمد الكثيرون كل يوم على توفر الأدوية الأساسية لعلاج أمراضهم المزمنة أو الحادة، مما يتيح لهم الاستمرار في العيش والإنتاج والوقوف إلى جانب أسرهم، وبدون هذه الأدوية، تصبح حالتهم الصحية القابلة للعلاج مهددة لحياتهم، ويبقى ​الاتحاد الأوروبي​ أكبر مانح وداعم لنظام الرعاية الصحية في لبنان وللوصول إلى أدوية الأمراض المزمنة الأساسية منذ عام 2024".