إجمالي الإصابات بكورونا بإيران يبلغ حوالي 100 ألف

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية، عن تسجيل 1323 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، و63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم عن أنه "تم تسجيل 1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى99970، منها 2685 حالة صحية حرجة يرقد أصحابها في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 6340"،

كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع في إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 80475 شخصا، كما تم إجراء 519543 فحصا حتى اليوم للكشف عن فيروس كورونا المستجد.