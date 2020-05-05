إصابة رئيس بلدية جزين السابق بجروح بحادث سير بطريق صيدا جزين

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان رئيس ​بلدية جزين​ ورئيس اتحاد بلديات منطقة جزين السابق المحامي سعيد بوعقل اصيب في ​حادث سير​ على طريق عام صيدا - جزين في محلة اصفارية ونقل الى "مركز لبيب الطبي" في صيدا للمعالجة وتبين انه مصاب بكسر في احد اضلع القفص الصدري ورضوض عامة .

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